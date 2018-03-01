Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 380,83 puan (yüzde 1,50) düşüşle 25.029,20 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 30,45 puan (yüzde 1,11) azalışla 2.713,83 puandan kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 57,35 puan (yüzde 0,78) değer kaybıyla 7.273,01 puana geriledi. Şubat ayında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 4,3, Standard & Poor's 500 Endeksi de yüzde 3,9 değer kaybederken, her iki endeks Ocak 2016'dan bu yana en büyük aylık düşüşlerini kaydetti. Nasdaq Teknoloji Endeksi de şubat ayında yüzde 1,9 düşerken, Ekim 2016'dan bu yana en büyük aylık düşüşünü gösterdi.