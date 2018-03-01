Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük ilgi gören sistem, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt tarafından tanıtıldı. Sistem, tam anlamıyla bir akıllı şehir asistanı. Metin Salt, “Özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız, her yerini bilemezsiniz. Yanınızda bir rehber olsa, büyük rahatlıktır ama mümkün değil. İşte bu ‘Akıllı Şehir Asistanı’, telefonunuzu şart etmek dahi, hava ve yol durumu, yol tarifi ve gerekirse taksi bulma gibi acil ihtiyaçlarınız için yanınızda. Sadece vatandaşlar için değil o şehrin yönetimi de içine yerleştirilebilen sensörler sayesinde bazı bilgilere sahip olabiliyor. Vestel olarak Pisano’ya yatırım yaparak uygulamanın ileri taşınmasına katkı sağlayacağız” dedi.