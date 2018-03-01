Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ödeme sistemleri markası Visa, yüzük, kolye, saat gibi takılarla ödeme yapmayı mümkün hale getirmek için Folli Follie Group ile anlaştı. Folli Follie markalı takıların ilk örnekleri İspanya’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresinde sergilendi. Temassız özelliği taşıyan takı serisi, ilk olarak bu yıl içinde, Finansbank’ın eski sahibi olan National Bank of Greece (NBG) ortaklığında, Yunanistan’da kullanıma sunulacak. Tüketicilerin takı satın alma tercihlerini değiştirmesi, alışverişe bir çığır açması beklenen uygulamanın hızla birçok ülkeye yayılması bekleniyor.