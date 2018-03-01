Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek, kurum içindeki yapılanmanın ve holdingleşme sürecinin yatırımlarını bu yıl tamamlayacaklarını belirtti ve “2018 bizim için çok özel bir yıl. Gelecek sene Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu listesine dahil olmayı hedefliyoruz. Tüm oluşum ve yatırımlarımıza hız vererek 2018 yılında bu hedefimizi gerçekleştirmek adına tüm gayretimizle çalışacağız. Hedefimiz helal ve güvenilir gıda üreticisi Bereket Döner’in hedefi global devlerle anılıp Türk Döneri’nin Dünya’daki ününü ve gücünü artırmak.” dedi. Bereket döner bu süreçte kurum ve yönetim yapısını güçlendirirken, şirkete ait merkez restoranların yönetimi için Beser Restoran A.Ş şirketini kurdu. Restoran konseptini güçlendirmek adına da Projet Mimarlık şirketi faaliyete başladı.