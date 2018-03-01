Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik ortamdaki işlemler için İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması hizmete girdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 29. Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen İnteraktif Vergi Dairesi’nin tanıtım toplantısında yeni sistemin içeriğine ilişkin önemli bilgiler verdi. Vergi dairesiyle ilgili işlemleri elektronik ortamda interaktif olarak yapma imkânı getirdiklerini belirten Ağbal, “Yıl sonuna kadar vergi dairesinde yapılacak tüm işlemleri A’dan Z’ye eksiksiz olarak İnteraktif Vergi Dairesi ortamına taşıyoruz” dedi. Ağbal, tüm başvuruların elektronik ortamda yapılabileceğini ifade ederek “Vatandaşımız, işinde, evinde, kütüphanesinde, oturduğu yerde bu işlemleri yapabilsin istiyoruz. Vergi dairesi adeta önünde olsun” diye konuştu.

Vergi dairelerinin bundan sonra daha çok “analiz” odaklı çalışacağını dile getiren Bakan Ağbal, “Yakında Ankara Yenimahalle’de devasa bir Mükellef Hizmetleri Merkezi ve Risk Analiz Merkezi kuruyoruz. Vatandaşımıza 7/24 elektronik ortamda çağrı merkezlerinden hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.

Uyumlu olana yüzde 5 indirim

Naci Ağbal, vergiye gönüllü uyumun sağlanmasına verdikleri öneme de dikkati çekti. Ağbal, geçmişte bütçenin yarısı faize giderken, şimdi vergilerin yüzde 90’ının vatandaşa harcandığını ifade etti. Vergiye gönüllü uyumu teşvik etmek için bir ödül sistemi olması gerektiğinin altını çizen Ağbal, “Öğrenci sınav kağıdını iyi verirse ‘pekiyi’ alıyor. Bizim vergi mükelleflerimiz ‘pekiyi’yi hak etmiyor mu, hakkediyor. Uyumlu olan mükellefe yüzde 5 indirim getirdik” dedi.