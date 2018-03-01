Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım’ın 33 yıllık KDV düzenlemesinde değişikliğe gidileceğini ve biriken alacakların 3 ay içinde ödeneceğini açıklaması; esnaftan ihracatçıya, sanayiciden perakende sektörüne kadar birçok alanda sevinçle karşılandı. Sektör temsilcileri, TBMM’ye sevk edilen KDV tasarısının hem yatırımların hem de ihracatın önünü açacağını bildirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye için, kanunda önemli bir revize yapılması gerektiğini geçen yıl Bakan Ağbal ve hükûmete ilettiklerini, bu konuda bir reforma ihtiyaç olduğunu anlattıklarını anımsattı. Büyükekşi, özellikle firmaların en çok sorun yaşadığı alanların başında gelen devreden KDV konusunun bu sayede çözüme kavuşacağını belirterek, “Firmalar bir yandan daha fazla yatırım, üretim ve ihracat için kaynak arayışındayken, diğer tarafta KDV alacakları devlette birikiyor. Bunu mahsup edemeyen bazı firmaların biriken alacakları, yatırım için arayış içinde oldukları tutarın dahi üzerinde. Bu konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi hem yatırımların hem de ihracatın önünü açacak” dedi.



SANAYİCİ 6 MİLYAR TL ALACAK

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin aylık olağan toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da KDV Kanunu’nda değişiklikler öngören kanun tasarısının sanayiciler açısından sevindirici bir durum olduğunu vurguladı. Bahçıvan “2016 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmamızdaki sanayicimizin devletten KDV alacağı 6 milyar TL’ye çıkmış bulunuyor. KDV değişikliği için Hükümetimize, Maliye Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm kesimlere buradan teşekkür ederim” diye konuştu.

Yeni mağaza yeni tesis demek

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, KDV alacaklarının iade edilmesinin markalar için yeni mağaza açmak ve mevcutları yenilemek anlamına geleceğini vurguladı. Devletten uzun zamandır bu konuda adım beklediklerini hatırlatan Başkan Öncel, “Çünkü devletten yüklü miktarda KDV alacağımız olduğu halde finansman ihtiyacımızı karşılayabilmek için bankaların kapısını aşındırmak durumunda kalıyoruz. KDV alacaklarının tahsil edilmesiyle birlikte işletmelerimize önemli bir sermaye girişi olacak. Markalarımız bu sermayeyi finansman sıkıntısı nedeniyle ertelemek durumunda kaldıkları yatırımlar için kullanacaklar” diye konuştu.