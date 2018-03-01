Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2018’in ilk rakamları, son yıllarda yaşanan olumsuzlukların turizme etkilerinin ortadan kalktığını ve yılın turizm açısından umut verici olduğunu gösteriyor. Bakanlık verilerine göre; 2017’in ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan ziyaretçi sayısı, 2018’in aynı döneminde yüzde 38’lik artışla, 1 milyon 461 bin 570’e yükseldi.



İRANLI AKIN ETTİ

Türkiye’ye bu yıl ocak ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında birinci sırada 154 bin 296 kişiyle İran yer aldı. Bunu, 150 bin 849 kişiyle Gürcistan, 119 bin 296 kişiyle ise Bulgaristan takip etti. Açıklamada, yurt dışındaki tur otoritelerinden gelen erken rezervasyonlara ilişkin bilgilerin de 2018’de Türkiye’ye gelen turist sayısının beklenenin çok daha üstüne çıkacağını gösterdiği belirtildi.

İstanbul güçlü döndü

Ocak ayında İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısı 831 bin 307’yi buldu.

Aynı dönemde otel dolulukları yüzde 43,5 artışla yüzde 65,2’ye yükseldi.

İstanbul, yüzde 43,5’lik artış oranı ile Avrupa’daki destinasyonları solladı.

İstanbul’da günlük satılan oda bedeli ortalama 72,5 avro oldu.