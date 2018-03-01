Beyannameler, vergi dairelerinden ya da ‘www.gib.gov.tr’ adresi üzerinden 26 Mart’a kadar verilebilecek. 1 Oca-31 Aralık 2017 döneminde istisna tutarı konutta 3 bin 900 lira, iş yerinde 30 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarın üzerinde kira geliri olanlar beyanname vermek zorunda olacak. Kira gelirininden kişiye tahakkuk eden vergiler, mart ve temmuz aylarında 2 taksit halinde tahsil edilecek. Gayrimenkul Uzmanı Hatice Kolçak, anne, baba, çocuk, kardeş, büyük baba gibi birinci derece akrabaya bedelsiz verilen konutlar için beyan gerekmediğini ifade etti.
Kira geliri için beyan dönemi
01.03.2018 - 04:43 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 04:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kiradaki mesken ya da iş yerinden geçen yıl elde edilen gelirler için beyanname dönemi bugün başlıyor.
Etiketler : kira geliri,
547194 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/547194.aspx
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