Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyannameler, vergi dairelerinden ya da ‘www.gib.gov.tr’ adresi üzerinden 26 Mart’a kadar verilebilecek. 1 Oca-31 Aralık 2017 döneminde istisna tutarı konutta 3 bin 900 lira, iş yerinde 30 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarın üzerinde kira geliri olanlar beyanname vermek zorunda olacak. Kira gelirininden kişiye tahakkuk eden vergiler, mart ve temmuz aylarında 2 taksit halinde tahsil edilecek. Gayrimenkul Uzmanı Hatice Kolçak, anne, baba, çocuk, kardeş, büyük baba gibi birinci derece akrabaya bedelsiz verilen konutlar için beyan gerekmediğini ifade etti.