Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadağ, “Borsada mal ve hizmetleri temsil eden menkul kıymetlerin sahipliği değişiyor. Hisse piyasamızdan günlük 1,5 milyar mal ve hizmetin, ürünün sahipliğini sıfır problemle değiştiriyoruz. Borsalar dünya ticaretinin geldiği en sofistike sistemler. Klasik ticarette karşılaşılan hiçbir sorun yok” dedi ve ekledi: Bugün toplulaştırmadan sorumlu Orman Bakanımızla bir toplantı yapacağız, ‘tarlaları borsaya alabilir miyiz?’ diye. İkinci el bir otomobilin sahipliğini yarım günde değiştirebilirsek öpüp başımıza koyacağız. Ya da üç-beş dönüm tarlanın sahipliğini birkaç günde değiştirebilirsek, mülkiyet hakkını, çok iyi bir iş yapmışız diyoruz. Borsada bırakın ikinci el otomobil, araziyi, içindeki evi, arazisi ile otomobil fabrikasının mülkiyeti birkaç saniyede satılabilir. Borsa böyle bir şey. Borsadaki rakamların sanal olma ihtimali yoktur. Göstergelerin tamamına birileri çil çil, reel, gerçek parasını koymuştur.