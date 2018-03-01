Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) alınan bilgiye göre, geçen yıl Türkiye’nin taze domates ihracatı ile salça ve domates suyu ihracatı arttı. Geçen yıl domates konservesinden 29 milyon 773 bin dolar, domates salçasından 152 milyon 446 bin dolar ve domates suyundan 1 milyon 524 bin dolar olmak üzere toplam 183 milyon 743 bin dolar gelir elde edildi. Domatesin konservesine Japonya ve Almanya’dan, salçasına Irak ve Suudi Arabistan’dan, domates suyuna da en çok Japonya’dan talep geldi.