Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yerli üreticilerin, savunma sanayii sektörüne yatırım yapmaya hazır olduğunu belirterek “Çok ciddi AR-GE desteği de beklemiyorlar. Yaptıkları işlere önem verilmesini, ürün ve ham maddelerinin denenmesini istiyorlar. Bu ortamı oluşturursak savunma sanayiinin millîleşmesi çok daha hızlı ilerleyecek” dedi.

Bayraktar, SAHA İstanbul’un firmaları bir araya getirme, iş birlikleri oluşturma ve bu işleri Savunma Sanayii Müşteşarlığına aktarmada bir arayüz görevi gördüğün söyledi. Bayraktar “SAHA olarak komitemiz bünyesinde özellikle savunma ve havacılık sektöründe kritik ve stratejik önem arz eden malzemelerin ve ham maddelerin üretim tekniklerinin millî olarak geliştirilmesi, yerli üreticilerin bu anlamda savunma sektörüne dahil olabilmesi, onların üretim süreçlerine ve üretimlerine yönelik talep oluşturulmasının desteklenmesi konularını ele alıyoruz” dedi.

Bayraktar, savunma sanayiine destek vermek isteyen firmaların üretime hazır olduğunu vurgulayarak “AR-GE desteklerinden ziyade geliştirip, ürettikleri malzeme ve üretim tekniklerinin savunma projelerinde test edilerek kullanılması daha ön planda. SAHA olarak görevimiz bu süreci hızlandırmak” dedi.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş de devletin platforma odaklandığını, malzeme konusunun ikinci planda kaldığını belirterek “Bizim en büyük sorunumuz talep. Teşvik değil, talep istiyoruz. SAHA İstanbul tarafından bu yıl ilk defa 13-15 Eylül 2018’de gerçekleştirilecek SAHA EXPO 2018, Savunma Sanayii ve Uzay Sanayii Fuarı’nda alt sistemler, ham maddeler ve prosesler üreten SAHA İstanbul üyeleri bir araya gelecek”