Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine yeni bir soluk getirmek için harekete geçildi. Önceki gün tanıtımı yapılan ‘Vakıf Şehir: Lefkoşa’ tur programıyla ilgili bilgi veren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan önemli acentelerin resmen dâhil oldukları, Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliğinin de ortaklıkları ile Lefkoşa’daki Osmanlı kültür mirasını görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi. Kıbrıs genelinde 202 cami, 15 tekke, 8 medrese ve daha nice han, hamam gibi vakıf eserlerinin bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu “Tur programında 26 lokasyon var. Sadece görmek değil, yaşamak üzerine kurulu bir kültürel turizm anlayışı hedefliyoruz. Mesela bir yerde bir vakıf çeşmesi akıyorsa orayı ziyaret eden turistin elinin mutlaka ıslanmasını istiyoruz. Sadece kuru bilgiyle donatılmış bir anlayışla iktifa edemeyiz” diye konuştu. Proje kapsamında müzelere girişlerdeki bilet ücretlerinde de indirime gidilecek.