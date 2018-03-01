Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zor geçen iki yılın ardından 2017'de ivmeyi yukarı çıkarmayı başaran Türk turizm sektörü, 2018'e başarılı bir başlangıç yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre; turizmde 4 müjdeli haberin art arda geldiği ocak ayında turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1.5 milyona yaklaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaşıldı. Geçen yıl yürütülen algı operasyonları nedeniyle düşüş görülen Alman turist rezervasyonları yüzde 101 arttı. Turist sayısındaki yükselişler gelire de yansımaya başladı. Oda gelirleri yüzde 10 arttı. Turizmin yan sektörü restoranların da yüzü gülüyor. Yeme-içme sektörü turistlerle yüzde 15 büyüdü.

1- 2015 rakamları aşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak 2017'de 1 milyon 55 bin 474 olan turist sayısı, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artışla 1 milyon 461 bin 570'e ulaştı. Bu oranla tüm zamanların en yüksek ocak ayı verisini yakalayan sektör, en iyi yıl olan 2015 rakamını da aştı. İstanbul 831 bin turistle Türkiye'nin en çok turist çeken şehri olurken, Almanya'da yüzde 10, Rusya'da ise yüzde 70 artış yakalandı. Turizm pazarını büyütmek amacıyla tanıtım çalışmalarının arttığı alternatif pazarlarda da yüzde 60'a varan oranlarda artış yakalandığı görüldü.



2- Avrupa'nın lideri İstanbul

Türkiye Otelciler Birliği de (TÜROB) otel doluluklarını açıkladı. Ocakta ortalama otel dolulukları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 28.6 artarak 60.6'ya çıktı. Turist çekmek için düşürülen oda fiyatları da artık yükselme trendine girdi. Ortalama günlük oda bedeli geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 60.1 euro oldu. İstanbul, yüzde 65.2 doluluk ve 72.5 euro günlük ortalama fiyatıyla hem fiyat hem de dolulukta en yüksek artışı sağlayan il oldu. Avrupa'da da doluluk oranlarında yüzde 43.5'le en yüksek artışı sağlayan destinasyon İstanbul oldu.



3- Almanlar akın akın

Alman piyasa araştırmacısı GfK verilerine göre, Türkiye'ye 2018 yazı için Almanya'dan yapılan tatil rezervasyonları ocak sonu itibarıyla bir yıl öncesine göre yüzde 101 artış gösterdi. GfK'da Travel & Logistics Germany Başkanı Doerte Nordbeck, "Türkiye 1-2 yıla güçlü durumuna döner" dedi. Alman seyahat acentesi DRV'nin Başkanı Norbert Fiebig de, Türkiye'de çok uygun fiyata tatil alınabildiğini söyledi.



4- Yeme-içmeye %15'lik katkı

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, "Sektörümüz Ocak 2016'ya göre yüzde 10, 2017'ye göre de yüzde 50 büyüdü. Bu büyümenin 3'te biri turistlerden sağlandı" dedi. Demirer, 29 Mart'ta turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik üç bakanlığın desteğiyle 'Global Gastroekonomi Zirvesi' düzenleyeceklerini kaydetti.