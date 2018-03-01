Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto çekiliş sonuçları www.mpi.gov.tr adresinden ulaşılıyor. MPİ tarafından her hafta perşembe günü çekilişi yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Süper Loto çekiliş sonuçları ve çıkan numaralar bu haberde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Bir bilet alarak zengin olma hayalini kuran Süper Loto talihlileri, çekiliş saatini ve Süper Loto çekiliş sonuçlarını merak içerisinde sorguluyor. Bir ev, yeni bir araba, ailesine iyi bir gelecek sunmak isteyen talihliler, Süper Loto çekilişine dahil olmak için gişelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 540'ncı haftasına girilirken; 4 haftadır devir eden Süper Loto, geçtiğimiz hafta 8.579.664,13 TL'ye ulaşmıştı. Bu hafta 10 milyon TL'yi aşması beklenen Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları için tıklayın

Süper Loto 22 Şubat sonuçları

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi Süper Loto'da 15 Şubat çekilişinde 6.135.829,87 TL'lik ikramiye devretti. Peki 22 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK HANGİ SAYILAR ÇIKAR?



Süper Loto çekilişinde en çok çıkan sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tur.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazananlar talihlilerden;



3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda büyük ikramiye için 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye devretmeye devam eder.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile, ikramiye verilmez. Süper Loto kuponunda 6 kolon bulunur. Her kolon, 1’den 54’e kadar olan sayılardan oluşur. Bu sayılardan 6 tane seçilir, işaretlenir. İşaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalemin kullanılmaması gerekir. Oynanan her kolon için ücret ödenir.



Talihlilerin 1 yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekiliş için istenilen sayıda kolon doldurulabilir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaş, MPİ tarafından çekilişin gerçekleştirilmesini bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez devrederek haftaya 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretmişti.

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.

35 = 316 kez

13 = 312 kez

37 = 304 kez

1 = 284 kez

45 = 276 kez

4 = 268 kez

17 ve 33 = 264 kez

23 = 260 kez

47, 22 ve 43 = 256 kez

19, 29 ve 18 = 252 kez

46, 14, 41 ve 36 = 248 kez

5 ve 20 = 244 kez

54 ve 31 = 240 kez

34, 2 ve 21 = 236 kez