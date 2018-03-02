Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden çelik ürünleri ithalatı hakkında açıklama yaptı. Trump, ABD’li çelik üreticilerinin dünyadaki diğer ülkelerin haksız ticaret anlayışı yüzünden zarar gördüğünü ileri sürerek çelik ürünleri ithalatına %25 vergi getireceklerini söyledi. Aldıkları bu karar ile ülkedeki üreticilerin daha fazla zarar görmesine izin vermeyeceklerini belirten Trump, “Akılcı ve adil bir ticaret ortamı istiyoruz. Amacımız yurt dışından ucuz çelik teminini azaltarak yerel ekonominin güçlenmesini sağlamak.” dedi.



Başkan Trump’ın bu açıklamasının ardından Dow Jones Endeksi’nde düşüş yaşanırken yerel üreticilerin hisse değerlerinde artış meydana geldi.

ABD’de çelik ürünlerine getirilecek gümrük vergisinde yaşanacak artıştan Türkiye’nin de etkilenmesi bekleniyor. Türkiye, ABD’nin çelik ithal ettiği altıncı büyük ihracatçı. Türkiye, ABD’nin çelik ithalatının yüzde 5.7’sini sağlıyor. Son bir yılda ithalat payında 1.6 puanlık bir gerileme görüldü.