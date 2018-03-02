Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk iş adamı Murat Güzel’in öncülüğünde başlatılan girişimle MÜSİAD ABD Şubesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu ile Amareki ve Türk-Amerikan Ulusal Yönetim Konseyi (TASC) temsilcileri Kongre binası önünde toplanarak ödedikleri vergiler üzerinden PYD/PKK’ya yardım yapılmasına tepki gösterdi. MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer ABD’de Türkiye kökenli ve farklı Müslüman ülkelerden gelmiş milyonlarca insan olduğunu belirterek “Vergilerimizle terör örgütü desteklenemez.” dedi.

FETÖ LİDERİ DE VAR

Cihannüma ABD Başkanı Levent Ali Yıldız ise “Sadece PYD değil, burada bulunan FETÖ elebaşının iadesi konusunda da ikili ilişkilerde meydana gelen tahribat söz konusu.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin PYD’ye desteği üzerine ABD’deki Türk iş adamlarına vergilerine sahip çıkma çağrısında bulunmuştu.