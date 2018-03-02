Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, konut sahipliğinin önündeki tek engelin yüksek faiz olmadığını belirterek, “Sorun yalnızca konut kredisi faizlerindeki yükseklik değil, aynı zamanda mevduat faizlerindeki artış olarak da görülmelidir” dedi. Kurum, yatırım amaçlı gayrimenkul alan insanların ‘3 senede nereye yatırım yapsam daha fazla kazanırım?’ diye düşünüp, konut ile kıyaslamaya başladığını anlattı. Dolayısıyla getiri bakımından uzun süre alternatifsiz olan gayrimenkulün son zamanlara başta faiz olmak üzere diğer yatırım araçlarındaki hızlı artıştan olumsuz etkilendiğinin altını çizen Kurum, “Ancak ülkemiz insanının büyük bir kısmı, konutu hem oturmak hem de sığınılacak bir yatırım limanı olarak gördüğünden satış rakamları 2017 yılında yeni bir rekor kırarak 1,4 milyon adetin üstüne çıkmıştır” diye konuştu. Kurum, açıklamalarında alt gelir grubunun aylık ödemesinin bin-bin 500 lira aralığında olduğuna da değindi. “Alt gelirde aylık ödeme imkânı belli” diyen Kurum, kredide faizlerin yüzde 8’e düşse dahi ödemenin oldukça zor ve karşılığının bulunmadığına vurgu yaptı. Kurum, “Bunun yurt dışındaki gibi yüzde 3 ve altında olması lazım ki alt gelir grubu konut alabilsin. Faiz oranları düşük olur ve geri ödeme süresini de 20 yıla çıkardığımızda alt gelir grubu için önemli bir avantaj sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı. Emlak Konut’un 2018 planlarını da açıklayan Kurum, “Bu yıl 1,8 milyar TL kâr, 7,2 milyar TL ciro, 2,1 milyar TL arsa maliyeti olan arsalarımızın ihale edilmesi ve 830 bin metrekare de satılabilir alana ulaşma hedefimiz var. 2018’de de güçlü satış trendinin devamını bekliyoruz” dedi.

