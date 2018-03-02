Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türk oyun yazılımcılarına müjde niteliğinde KDV düzenlemesi geliyor. TBMM’ye gönderilen düzenlemeye göre, yeni dönemde Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (TGB) ve İhtisas TGB’lerde faaliyette bulunanlar oyun yazılımı üretirlerse, KDV’de istisna kapsamına alınacak. İşletmeler, bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükünün kaldırılması ile desteklenmiş olacak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Oyun yazılımcılarının bu seneki ihracatı 750 milyon dolar. Yüzde 100 katma değer bu. Biz de Ekonomi Bakanlığı olarak bu arkadaşlarımızın her türlü faaliyetini destekliyoruz. Yurt dışında sitelerde olmayan, tanıtım, büro, her şeyi destekliyoruz. Sonuçta elde ettiğimiz rakam muhteşem. Bu seneki kendi söyledikleri hedef, 1 milyar dolar. Bununla ilgili bizim de güzel bir çalışmamız var” demişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın verdiği bilgilere göre; Türkiye oyun oynama süresinde ilk 3’te bulunuyor. Online oyunlara katılımda 11’inci sıradayız. Bunlara karşılık gelir bakımından 16’ncıyız. 2023 hedeflerine doğru ilerleyen bir Türkiye’de amaç, tükettiğimiz kadar üretim ve pazarlama...