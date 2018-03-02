Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İSTANBUL

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer “Türkiye’de büyük hedeflerle hayata geçirilen birçok girişim, bilgi eksikliği ve yanlış yönlendirme sebebiyle başarıya ulaşamıyor. Her 10 girişimden yalnızca 1’i yoluna devam ediyor. Bu alandaki danışmanlık ve finansal destek ihtiyacını karşılamak için İnovaban’ı kurduk. 5 yılda 20 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Firmanın kamu teşviklerinden etkin faydalanmasını sağlayacağız. Fikri hakları, hukuki sözleşmeleri, globalleşmesi ve yatırım alabilmesi gibi konularda yol arkadaşlığı yapacağız. Projenin kendisini teminat kabul edip, nakit kredi vereceğiz” dedi. İnovaban, 5 yıllık süreçte yaklaşık 250 şirket ya da girişimi global arenaya çıkarmayı hedefliyor.