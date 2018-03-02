Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekstil alanında yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip Metraco İthalat İhracat AŞ, gayrimenkul sektörüne Mars19 projesiyle giriş yaptı. İstanbul’un Avcılar ilçesinde yükselen ve proje büyüklüğü 130 milyon lira olan Mars19, yılın son çeyreğinden itibaren 148 aileye ev sahipliği yapacak. İçerisinde gölet, kapalı havuz ve akıllı binaların konumlandırıldığı projede ortalama metrekare fiyat, 5 bin 500 lira seviyesinde. Mars19’da 2+1 Amerikan tipi konutların fiyatı 437 bin liradan başlarken, 3+1 dubleks dairelerin tutarı ise bir milyon 76 bin lira olarak belirlendi. Projenin tanıtımında konuşan Metraco İthalat İhracat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Cem Okcu, kendi arazileri üzerinde gerçekleştirdikleri Mars19 ile hem estetik hem teknolojik bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti. Mars19’da şu ana kadar yüzde 50 oranında fiziki gerçekleşme kaydedildi.