Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

962 yılında İzmir'de kurulan Altınyağ Kombinaları, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada hem kendisine hem de iştiraki Gürtaş'a ait tüm gayrimenkuller ve makine parkını, Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group'a KDV hariç 34 milyon dolara satacağını açıklamıştı. Bununla ilgili olarak bir niyet mektubu imzalanırken, aradan geçen süreçte Due Diligence (durum tespit süreci) görüşmeleri de tamamlandı.

Şirketten bugün KAP'a gönderilen açıklamada, "Sodrugestvo Group S.A.'dan satınalma sürecine ilişkin varlık satış devir işlemlerinin başlatılması adına, "room 22 14A Rakovskaya str. Minsk 220004 Republic of Belarus" adresinde görüşülmek üzere 07.03.2018 tarihinde toplantı için resmi davet alınmıştır." denildi.

İmzaların atılması ile Altınyağ ve Gürtaş'a ait tüm gayrimenkuller ve makina parkı Lüksemburg merkezli şirkete geçecek.

GELECEK PARA GIDA VE GAYRİMENKULE

Habertürk'te yer alan habere göre Etiler Marmaris markasının da sahibi olan Altınyağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, daha önce yaptığı açıklamada, İzmir ve Türk ekonomisine Altınyağ gibi istihdam oluşturan bir değeri kazandırdıklarını belirterek, “ Altınyağ varlıklarının satışından elde ettiğimiz gelir ile önümüzdeki dönemde gıda ve gayri menkul alanında yatırımlar yapmayı, var olan yatırımlarımızı güçlendirmeyi ve büyümeyi hedefliyoruz” demişti.

1962'DE KURULDU, 2012'DE EL DEĞİŞTİRDİ

1962 yılında İzmir'de kurulan Altınyağ Kombinaları, 2012 yılında Artı Yatırım Holding bünyesine girmişti. İlk yıl 53 milyon liralık bir yatırım alan şirket, son tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimini durdurarak küresel pazarda daha karlı ve aynı zamanda rekabetin az olduğu ham yağ üretimine odaklandı. Aynı anda biyodizel yakıt üretimine yönelik yarı rafine bitkisel yağ üretimine de başlandı.

Altınyağ halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde ayçicek tohumu, soya fasulyesi, kanola tohumu, keten tohumu, ketencik tohumu, mısırözü tohumu gibi bitkisel yağlı tohumlardan ham yağ, yarı rafine ve tam rafine yağ ile yem sektörüne yönelik küspe üretimini sürdürüyor. Şirketin 40 ülkeye ihracatı bulunuyor.