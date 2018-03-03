Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜRSAB İkinci Başkanı Hasan Erdem, yeni yönetim olarak hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, “Turizmde 2017 yılında 27 milyar dolar gibi bir döviz girdisi sağlanmıştı. 2018’de 35 milyar dolar bir girdi hedefliyoruz.” dedi. Geçen hafta yapılan olağan genel kurulda Firuz Bağlıkaya ile ortak liste yaptıklarını ve kazandıklarını ifade ettiği konuşmasında “Sonuçta TÜRSAB kazandı. Yönetimi yeterli görmediğimiz için göreve talip olmuştuk. Geçen yıl 27 milyar dolar olan turizm gelirini biz bu yıl için 35 milyar dolar olarak hedefliyoruz.” dedi. Türkiye’nin Antalya, İstanbul, Bursa gibi gözde destinasyonların bir Paris, Barcelona kadar güvenli olduğunu, ancak Avrupa’da kasıtlı olarak Türkiye’nin Bağdat, Halep, Şam gibi savaş bölgeleri gibi göstermeye çalışıldığını söyleyen Erdem, “Biz bunu kırmıya çalışacağız. Bizim işimiz hükümeti beklemek değil. Biz çalışıp ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz.” diye konuştu.



70 ÜLKEDEN 450 ACENTE

Dünyada turizm pastasının yüzde 30’unun kongre, toplantı, düğün ve etkinlik alanından oluşması, turizmcileri bu alanda yoğunlaştırdı. 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında 70 ülkeden 450 acente yöneticisi Antalya’ya gelecek. Kendilerine kongre, toplantı, düğün organizasyonlarında Türkiye’nin avantajları anlatılacak. ABD’den Arjantin’e, Hindistan’dan Kore’ye kadar birçok ülkenin en iyi grup acentelerinden oluşan grupta, Hindistan’da düğün organize edenler de yer alacak. Ülkede yıllık 1 milyon düğün yapılırken, bunların 10 bini yurt dışında gerçekleştiriliyor.