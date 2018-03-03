Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in önde gelen seyahat acentesi Ctrip ve Çin Turizm Akademisinin ortak yayımladığı rapora göre, Çinli turistlerin geçen yıl seyahat sayısı 130 milyon oldu. Turistler, bu seyahatlerde 115 milyar dolar harcamada bulundu. Rakamlar seyahat sayısının yüzde 7, harcamaların yüzde 5 arttığını gösteriyor. Çinli turistler daha çok grup turu ile seyahat edip Tayland ve Japonya’yı tercih ediyor.