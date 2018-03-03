Çin’in önde gelen seyahat acentesi Ctrip ve Çin Turizm Akademisinin ortak yayımladığı rapora göre, Çinli turistlerin geçen yıl seyahat sayısı 130 milyon oldu. Turistler, bu seyahatlerde 115 milyar dolar harcamada bulundu. Rakamlar seyahat sayısının yüzde 7, harcamaların yüzde 5 arttığını gösteriyor. Çinli turistler daha çok grup turu ile seyahat edip Tayland ve Japonya’yı tercih ediyor.
Çinli turistler 115 milyar dolar harcadı
03.03.2018 - 03:19 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çinli turistler, geçen yıl yurt dışına yaptıkları seyahatlerde 115 milyar dolar harcadı.
Etiketler : turist,çinli turist,turizm,
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