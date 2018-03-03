Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri oluşturulurken, 242 ürün incelendi. 95’inin fiyatı artarken, 46’sının fiyatı düştü. 101 üründe ise fiyat değişikliği olmadı. Maç giriş bedelinin yüzde 18,80 arttığı şubat ayında balık yüzde 16,69, ilaçlar yüzde 14,89, çocuk maması yüzde 12,24 ve mandalina yüzde 10,75 zamlandı. 2018 yılı Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates, yüzde 15.27 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 11.43 ile kadın giyimi grubunda kadın bluz, yüzde 11.15 ile aynı gruptan kadın elbise ve yüzde 10.38 azalan kadın etek oldu. Söz konusu veriler enflasyona temel teşkil ediyor.