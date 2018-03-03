Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftçiyi dinleyerek onlardan aldığı önerilerle traktörleri geliştirdiklerini söyleyen Erkunt, “Marka başarımızın ardında her şeyden önce Türkiye’nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmek yatıyor.” ifadesini kullandı. 37 senesini sektörde geçiren Armağan, yurt dışından teknoloji getirerek dünya markası olunamayacağını ifade ettiği konuşmasında “140 farklı modelimiz bulunuyor. Bu modellerin her birinin bakımı konusunda servislerini en iyi şekilde eğitmeye gayret gösteriyoruz. Türk çiftçisinden aldığımız feyz ile dünya çiftçisi için de düşünür ve çalışır hâle gelmek, bugün bizi Türkiye’nin ilk yerli traktör markasının yurt dışında üretilmeye başlanması noktasına getirdi. Gururla söylüyorum ki, Erkunt çok kısa bir zaman içinde lisans vererek ‘ArmaTrac’ markası ile yurt dışında üretilmeye başlanacak. Dünya markaları üretmek için çabalayan bir ülkenin, dünyaya ihraç ettiği markalardan birisi olmak yalnız Erkunt’un değil, Türkiye’nin de başarısıdır” dedi.