Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zorlu bir yılı geride bırakan konut sektörü yeni projeleri için gözünü Kanal İstanbul’un rotasını dikti. Bölgede çıkabilecek fırsatları yakın takibe alan Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, başta Kanal İstanbul olmak üzere 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük ölçekli devlet yatırımlarının çevresinde nitelikli gayrimenkul projeleri geliştirmeyi planladıklarını bildirdi. Kiler GYO’nun yeni projeleri ve yatırım hedefleri hakkında bilgi veren Nahit Kiler, ‘Referans’ markasıyla konut sektöründe yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.



2,7 MİLYAR LİRA YATIRIM

Kiler “Bugüne kadar geliştirdiğimiz Referans Güneşli, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu, Referans Bahçeşehir ve Referans Başakşehir Vadi projeleri yanında 2018 yılında başlayacak olan 2 projemizle birlikte toplam 2,7 milyar liralık yatırım değerine ulaşacağız. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasının değerli lokasyonlarında, bulundukları bölgeye değer katan, Beylikdüzü ve Kartal gibi ulaşım ağlarının yanı başında modern ve çevreci projeler ile sektöre ‘Referans’ olmaya devam edeceğiz. Her iki bölgede de projelere ait ruhsatlar alındı. Kartal da şimdiden ön talep toplamaya başladık. Beylikdüzü projemizde de lansman öncesi ön satışlar başladı. Kısa süre içinde bu iki projemizin lansmanlarını yapmayı planlıyoruz. Bugüne kadar toplamda 2.400 konut ve ticari ünite ile 3 AVM inşa ettik. Satışı devam eden projelerimiz arasında Referans Bahçeşehir, Referans Güneşli, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu ve Referans Başakşehir Vadi yer alıyor” dedi.

Kiler, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük ölçekli devlet yatırımları ile de yakından ilgilendiklerini vurgulayarak “Özellikle Kanal İstanbul’un sektördeki canlılığı daha da artıracağını düşünüyoruz. Kanal güzergâhında bulunan arsalar ve ilçelerde fiyatlarda şimdiden çok ciddi artışlar gözlemleniyor. Yeni bir boğazın oluşması bu bölgeye inşaat firmalarının ve alıcıların çok ciddi talep göstermesini sağlayacaktır.

Kanalın geçeceği ilçeler yeniden yapılanacak ve kanal bu bölgelere çok ciddi değer katacaktır. Biz de Kiler GYO olarak bölgede çıkabilecek fırsatları yakından takip ediyoruz. Yine merkezi lokasyonlarda yer alan Emlak Konut GYO, TOKİ ve Kiptaş gibi kurumlar tarafından ihale yoluyla arz edilebilecek arsaları da takip ediyoruz“ diye konuştu.

Faiz oranları düşerse sektör büyür

Siyasi ve ekonomik belirsizlikler sebebiyle 2017 yılının sıkıntılı geçtiğini belirten Nahit Kiler “Banka faiz oranlarının yüksekliği, dövizdeki artış, dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler genel anlamda sektörde durgunluğa neden oldu. Konut arzının talebin önünde gitmesi nedeniyle satışlar yılın son çeyreğinde biraz durulsa da, yabancıya vatandaşlık hakkı ve KDV muafiyeti itici güç oldu. 2018 yılında arz ve talep yönlü esneklikler yine görülebilir. Fakat sektör devletimiz tarafından desteklenerek, faiz oranlarının düşürülmesi ile birlikte büyümeye devam edecektir” dedi.