Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç’in 1 trilyon dolarlık devlet varlık fonunun 2017 sonu itibarıyla 1 milyar 299 milyon dolarını Türkiye’deki farklı şirketlerin hisse senetleriyle değerlendirdiği ortaya çıktı. Varlıklarının büyük bölümünü Borsa İstanbul’da işlem gören 51 şirkete yatıran fondan en büyük payı ise Akbank aldı. Akbank’ın yüzde 1,38 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankadaki toplam yatırımı 143 milyon 384 bin doları buldu. Ayrıca fonun portföyünde Aygaz AŞ, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, Petkim Petrokimya Holding AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile Ulusoy Elektrik İmalat, Taahhüt ve Ticaret AŞ olmak üzere 7 enerji şirketinin hisseleri de yer aldı. Fonun bu 7 Türk enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri 228 milyon dolar olarak kayda geçti. Varlık fonunun geçen yılın sonunda Türkiye’deki en büyük enerji yatırımı, 86 milyon 235 bin dolarla Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ’ye yapılırken, bunu 80 milyon 187 bin dolarlık Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları hissesi izledi.