Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolin İnşaat, Senegal Karayolları Genel Müdürlüğü ile yol yapımı için yaklaşık 400 milyon avroluk, Alper Ziraat Aletleri Senegal Ulusal Ticaret ve Sanayi Birliği ile 60 milyon avroluk anlaşma imzaladı. Force Grups da Dakar Metro Projesinde gar yapımı için 14 milyon avroluk anlaşmaya imza attı. Kolin İnşaat Üst Yöneticisi Devrim Koloğlu, ilk olarak Uganda’da 100 kilometre yol yaparak Afrika’ya açıldıklarını, son bir yılda Senegal pazarıyla ilgilendiklerini belirtti. Afrika’da yerel paydaşların çok önemli olduğunu vurgulayan Koloğlu “Eğer yerel bağlantılarınız güçlü ise problemleri kolayca aşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize Afrika’da büyük destek ve moral veriyor. Önümüzdeki engelleri aşmamıza yardımcı oluyor” dedi.



YUMURTALIK’A 1 MİLYAR DOLARLIK TESİS

Öte yandan Rönesans Endüstri ve Cezayir’in millî enerji şirketi Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi yatırımı için anlaşmaya vardı. Halı, ambalaj malzemeleri ve mobilya gibi sektörlerde kullanılan polipropilen ithalatına yılda yaklaşık 2,2 milyar dolar ödeyen Türkiye’nin, Cezayir’den temin edilecek ham maddeyle bu tesiste polipropilen üretmesi, yılda 550 milyon dolarlık kaynağın dışarıya gitmesini önleyecek. Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılığını yüzde 25 azaltacak tesiste, yılda 450 bin ton polipropilen üretilecek. Limana yakınlığı ve ulaşım imkânlarının yanı sıra iklim ve coğrafi şartları elverişli Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde kurulacak tesis, yaklaşık 30 ay sonra hizmete girecek.