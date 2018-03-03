Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



AK Parti yönetimi, 30 büyükşehirle ilgili yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yerel Yönetimlerle ilgili uyum komisyonun başkanlığını da yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’nın yaptığı sunumda, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişkileri yeniden düzenlemeyi öngören taslakla ilgili bilgi verildi. Bu kapsamda, zaman zaman kamuoyunda tepki çeken imar uygulamaları ve ihalelerin şeffaflaştırılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. Belediye ihaleleri ve imar uygulamalarının tamamen kamuya açık olarak yapılması üzerinde duruluyor. İhale komisyonu toplantılarının vatandaş tarafından internet üzerinden izlenebileceği bir sistemin kurulması düşünülüyor. İmar uygulamaları, ihaleler ve belediyelerin bütçelerini kullanımı konusunda yeni bir denetim mekanizması oluşturulacağı, özellikle eleştiri konusu olan imar ve harcamaların takibi için farklı bir yapı kurulacağı belirtiliyor.

Belediye başkanlarının aynı zamanda belediye meclislerinin de başkanlığını yürütmesi uygulamasından da vazgeçiliyor. Yeni sistemde, belediye meclisinin başkanı ile belediye başkanı ayrı olacak. Yerel seçimlerden sonra, meclis üyelerinden bir ismin, belediye meclisi başkanı seçilmesi öngörülüyor.