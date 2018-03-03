Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki kötü ekonomik şartlardan dolayı piyasadaki durgunluk, onlarca kuyumcu atölyesinin üretimini önemli ölçüde azaltmasına neden oldu.

Kuyumcu atölyelerinin sahipleri ve kuyumcular, alım gücünün azalması ve nakit eksikliği nedeniyle vatandaşların altın satın alımının azalmasından yakınıyor.

İsrail'in 12 yıldan beri uyguladığı abluka ve Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşının sekteye uğraması nedeniyle 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halk hayatını zor şartlar altında devam ettiriyor.

Hükümetin Nisan 2017'den bu yana yaklaşık 58 bin memurun maaşının yüzde 30'nu kesmesi de Gazze'de nakit eksikliğini artıran nedenlerden bir diğeri.

Sınır kapısından çeşitli tüketim mallarının geçişini "bazı ürünlerin çift kullanım imkânına sahip olduğunu" gerekçe göstererek engel olan İsrail, altın üretiminde kullanılan bazı ham maddelerin de aynı gerekçeyle bölgeye girişine izin vermiyor.

İsrail yönetimi, diğer ürünlerde olduğu gibi kuyumcu atölyelerinde kullanılan makine, alet ve malzemelerin de girişine izin vermiyor. Çok sayıda alet, tamir için yedek parçası olmadığından zamanla aşınıyor ve yıpranıyor.

Üretimde gerileme

Kuyumcu atölyesi sahibi Suheyl Serhan (50), geçen yıllarda haftanın her günü üretim yaparken, zor ekonomik şartların yaşandığı bugünlerde en fazla haftada bir gün çalışabildiğini, üretimin eskiye göre yüzde 75 azaldığını belirtti.

Gazze'de şu an son 11 yılın en kötü ve en zor günlerinin yaşandığını kaydeden Serhan, işlenmiş altının Gazze'ye ithalatını durdurduğunu, üretilen altının da nadiren müşterisinin bulunduğunu aktardı.

Gazze'deki kuyumcular sendikasının verilerine göre Gazze Şeridi'nde 39 kuyumcu atölyesi bulunuyor.

Mali kriz

Filistin Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Gazze Şeridi'nde altın ticareti, büyük oranda yerel sanayiye dayanıyor. Batı Şeria'dan ithal edilen oran ise yüzde 20 civarında.

Eski Altın Sendikası Başkanı Yasir Habbub, kuyumcu atölyelerinin yaklaşık yüzde 90'ının, bölgedeki kötü ekonomik şartlar ve vatandaşın rağbet göstermemesi nedeniyle çalışmadığını belirtti.

Habbub, işverenin düzenli olarak maaş ödemeye gücü olmadığından atölyelerin çoğunda çalışanların işten çıkarıldığını ya da kendileriyle iş olduğunda iletişime geçildiğini belirtti.

Altınlar raflarda kaldı

Dükkan sahiplerinin, atölyelerde yalnız başına çalıştığına dikkati çeken Habbubi, "Vatandaş altına rağbet göstermediği ve ürünler satılamadığı için kuyumcu atölyesi ustaları yalnızca müşteriler özel bir talepte bulunduğu zaman çalışabiliyor. Altınlar, sebze, meyve ve diğer ürünlerde olduğu gibi raflarda kaldı." diye konuştu.

İsrail'in, kuyumcuların altın imalatında kullandığı ham maddelerin Gazze'ye girişine engel olduğuna dikkati çeken Habbub, imkansızlıklar ve ham madde eksikliğinin, Gazze'deki altın üretimini düşürdüğünü ve bunların yerine alternatiflerin arandığını söyledi.