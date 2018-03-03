Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çinli kablo şirketi ZTT Grup'un Uluslararası İş Bölümü Üst Yöneticisi Ryan Shi, elektrik iletiminde kullanılan yüksek ve ekstra yüksek voltaj türü kabloların Türkiye'de üretilmesi için karar aldıklarını belirterek, "Şirket olarak Türkiye'ye ilk etapta 65 milyon dolar, iki yıl içinde ise toplam 110 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz." dedi.

Ryan Shi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 10 yıllık tecrübelerinin sonunda üretim kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye'de genişlemek için üç bölge belirlediklerini aktaran Ryan, Bilecik'te var olan fabrikalarının kapasitelerini büyütmek istediklerini, Eskişehir ve Gemlik'te ise sıfırdan yatırım yapmak istediklerini anlattı.

Ryan, teknoloji yatırımının gelecek beş yılı kapsayacağını ifade ederek, enerji ve telekomünikasyon hizmeti için kullanılan deniz altı elektrik iletim kablolarının üretimini de Türkiye'de yapmak istediklerini kaydetti.

Son yıllarda Çin ve Türkiye arasındaki ticari ilişkinin artarak devam ettiğine işaret eden Ryan, şöyle konuştu:

"Tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedefleyen 'Tek Kuşak, Tek Yol' projesi kapsamında yatırımlar birçok alanda artacak. Çevresindeki birçok jeopolitik krize rağmen, Türkiye'yi yatırım anlamında güvenli liman olarak görüyoruz. Bu bağlamda yatırımları geliştirme, sürdürme ya da sıfırdan yatırım yapma gibi konularda endişemiz yok. Elektrik iletiminde kullanılan ekstra yüksek voltaj türü kabloların Türkiye'de üretilmesi için adım attık. Şirket olarak Türkiye'ye ilk etapta 65 milyon dolar, iki yıl içinde ise toplam 110 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. Söz konusu yatırımların kendi finansman kaynaklarımızla doğrudan yapılması için çalışmalara başladık."

Elektrik iletim ve deniz altı iletim kablolarını sadece iç pazarda Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ gibi kamu şirketlerine satmak istemediklerini belirten Ryan, "Aynı zamanda rekabet ortamı oluşturmak istiyoruz. Uluslararası düzeyde akredite olmuş ürün ağıyla, yurt içindeki ihalelere de girmeyi hedefliyoruz. Bunun için planlamamızı yaptık." diye konuştu.

"350 milyon dolar kaynak ayırdılar"

ZTT Grup'un Türkiye'deki faaliyetlerinin danışmanlığını yapan SmartGrowth'un Başkanı Erhan Durmaz da Çinli şirketin Türkiye'de kablo piyasasında rekabetçi bir tavır takınacağını söyledi.

Şirketin, 110 milyon dolarlık yatırım planı haricinde Türkiye'de kablo ihalelerine girmek istediğini kaydeden Durmaz, bunun için de 350 milyon dolar ayrıldığını kaydetti.

Durmaz, son yıllarda Türkiye'nin farklı kaynaklardan enerji üretilmesine yönelik çalışmalarının yurt dışı teknoloji ve alt yapı hizmeti veren şirketler tarafından dikkatle izlendiğini aktardı.