Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMSF bünyesinde yaklaşık 20 milyar lira büyüklüğe sahip toplam 981 firma bulunduğunu dile getiren Gülal, bugüne kadar FETÖ şirketlerinden sadece Balıkesir’deki bir firmayı 225 milyon TL bedelle satışını yaptıklarını söyledi. Diğerlerinde ise daha çok varlık satışı gerçekleştiğini anlatan Gülal, “Dumankaya ve Fi Yapı’nın satışı da masada. Uluslararası firmayla görüşme hâlindeyiz. Onlar bitmemiş inşaatları tamamlayarak mağduriyetleri giderecek. Satışı da henüz taslak halinde. Henüz FETÖ şirketleri satış halinde olmadığı için gelip isteyen olmadı ama genellikle enerji şirketlerini soranlar var. Bu süreçte şirketleri hemen satalım kaygımız yok. Dolayısıyla orada muhafazakâr davranıyoruz. Koza İpek’in satış dedikodusu var ama bunlar sadece dedikodu” bilgisini verdi. İhtiyacı olan şirketlere kendi bünyelerinde kaynak aktardıklarına dikkati çeken Gülal, “Naksan Plastik Fabrikası’nı teminen 150 milyon lira kaynak aktardık. Orada biz 2 bin 300 kişilik istihdam sağladık. Avrupa’nın en iyi plastik fabrikalarından birisi. Önemli bir millî servet. Dolayısıyla katma değer üretmesine teminen oraya kaynak aktarıp çalıştırdık” ifadelerini kullandı.

Bank Asya mudilerine 610 milyon lira

Muhiddin Gülal, Bank Asya’daki mevduat sahiplerine sigorta kapsamında ödenen 974 milyon TL’nin bir kısmının Bank Asya tarafından TMSF’ye ödendiğini ve kalan 610 milyon TL’lik tutarın da önümüzdeki günlerde ödeneceğini söyledi. Gülal, “Bank Asya’daki taşınmazlar iflas hükümleri çerçevesinde aktif-pasif dengesi gözetilerek masa idaresi tarafından tasfiye edilecek” diye konuştu.