Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çılgın proje Kanal İstanbul’da düğmeye basıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyasını uygun bulunarak süreci başlattı. Dosyada yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011’de açıkladığı projede inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi planlanıyor. Kanalın, gerekli bakım ve yenileme faaliyetlerinin yapılması kaydıyla asgari ekonomik ömrü ise 100 yıl olarak tahmin ediliyor. Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos’un doğusunu takip eden yaklaşık 45 kilometrelik alanda yürütülen jeolojik ve jeoteknik araştırmalar sonrasında belirlenecek yöntem ve tekniklerle kanal açılacak. Böylece, Karadeniz’i Marmara ve Akdeniz’e bağlayan güvenli alternatif bir su yolu oluşturulacak. Kanalın boyutlarının belirlenmesi sırasında, buradan geçmesi öngörülen gemilerin maksimum boyutuyla değişik gemi kategorileri için azami boyutlar incelendi. Bu kapsamda, 275 metre boyunda ve 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin azami 145 bin DWT ölü yük taşıması öngörülüyor. 340 metre boyunda ve 48,2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise azami 120 bin DWT ölü yük taşıması planlanıyor. Söz konusu gemilerin geçebileceği kanal derinliği yaklaşık 25 metre olacak. Kanalın genişliği, koridor üzerindeki yanaşma yapıları ve manevra alanlarına bağlı olarak yaklaşık 250 metre ile bin metre arasında değişiklik gösterecek.

Kanalın fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi, özellikle Karadeniz girişinde gemilerin kanala emniyetli giriş-çıkışı için dalgakıranlar yapılması planlanıyor. Gemi trafiğinin sürekli kontrol edilmesini sağlayacak kumanda merkezleri, kılavuz kaptan ofisleri, römorkör rıhtımları, sağlıklı trafik seyrinin temini için fenerler inşa edilecek. Kanalda meydana gelebilecek arıza veya kaza durumunda gerekli yardımın sağlanacağı acil müdahale istasyonları, acil durum rıhtımları ile Karadeniz ve Marmara Denizi’nde yer alacak bekleme alanları planda yer alıyor. Kanal işletmesi için gerekli tesis ve yapılara ek olarak, projeyle entegre geliştirilecek yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, kanalın kazı çalışmalarından çıkacak malzemelerin depolanacağı adalar ve kıyı dolgu alanları da oluşturulacak.

3 takım ada

Kanal kazısından çıkan uygun malzemeler kullanılarak Marmara Denizi’nde Karadeniz’e doğru kanalın solunda 2 adet ve sağında 1 adet olmak üzere toplamda 3 adet ada grubunun oluşturması planlanıyor. Adalar batıdan doğuya doğru sırasıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinin Marmara Denizi’ne bakan kıyılarında olacak. “1. Grup Marmara Adaları”, 3 adet toplam 186 hektarlık adadan oluşacak. “2. Grup Marmara Adaları” 155 hektarlık 4 adadan, “3. Grup Marmara Adaları” da 104 hektarlık 3 adet adadan meydana gelecek. Proje kapsamında yapılacak Karadeniz Limanı Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinin Karadeniz’e olan kıyı şeritlerinde yer alacak. Marmara Limanı ise Küçükçekmece ilçesinin girişinde kanal koridorunun başlangıç noktasında bulunacak. Proje kapsamında Küçükçekmece’de 1200 teknelik, Sazlıdere’de 860 teknelik olmak üzere toplam 2 bin 50 yat kapasiteli 2 adet yat limanı da yapılacak.