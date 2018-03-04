Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gazetecilerle bir araya gelen Sarper, araştırma ve geliştirme şirketi olarak, yurt içi ve yurt dışında yeni ürün özellikleri ve piyasa ihtiyacına ilişkin tahminler yürüttüklerini, bu doğrultuda rekabete girdiklerini söyledi. Gelinen noktada rekabetin zorlaştığını ifade eden Sarper, “Herkes bir fiyat veriyor. Bunlarla bir yere varılmıyor. Biz, rekabetin daha zorlamadığı, katma değeri yüksek bir yere tırmanmaya çalışıyoruz. Programlanabilir Radyo Erişim Ağları (ProgRAN) da buradan çıkan bir kavram. Bu alanda rekabet de daha kolay” diye konuştu. Argela’nın üzerinde çalıştığı çözümlerinden biri olan ProgRAN’ın 5G teknolojileri için ölçeklenebildiğini anlatan Sarper sözlerine şöyle devam etti: “ABD’deki Silikon Vadisi merkezli şirketimiz Netsia ile dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz. ProgRAN beklentilerin de ötesinde ilgi görüyor. Argela’nın geliştirdiği ProgRAN sayesinde, doktora ve ameliyat odasına özel tasarlanmış bir 5G ağı sağlanabilecek. Bu ağ, doktorun uzaktan ameliyata kesintisiz bir şekilde müdahale edebilmesi için gerekli kapasite ve hız ihtiyacını karşılayacak. Robotlarla yönetilen ve üretim sürecinde hızlı karar almanın önemli olduğu büyük bir fabrika düşünelim. ProgRAN teknolojisi sayesinde üretim müdürü dünyanın herhangi bir yerinden kesintisiz ve en yüksek kalitede veri transferini gerçekleştirip robotların çalışma kodlarını değiştirebilecek ve dolayısıyla üretime uzaktan ve en iyi kalitede müdahale edebilecek. ProgRAN sayesinde televizyon kanallarına ayrı bir ağ sağlanarak kesintisiz ve yüksek hızlı veri transferi mümkün olacak.” Sarper ayrıca Argela’nın MİLAT projesi sayesinde güvenli ve millî 5G altyapısı oluşturduğunu kaydetti.