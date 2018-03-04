Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de genişlemek için üç bölge belirlediklerini ifade eden ZTT Grup’un Uluslararası İş Bölümü Üst Yöneticisi Ryan Shi, Bilecik’te var olan fabrikalarının kapasitelerini büyütmek istediklerini, Eskişehir ve Gemlik’te ise sıfırdan yatırım yapmak istediklerini söyledi. Enerji ve telekomünikasyon hizmeti için kullanılan deniz altı elektrik iletim kablolarının üretimini Türkiye’de yapmak istediklerini dile getiren Ryan, “Tarihî İpek Yolu’nu canlandırmayı hedefleyen ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesi kapsamında yatırımlar birçok alanda artacak. Çevresindeki birçok jeopolitik krize rağmen, Türkiye’yi yatırım anlamında güvenli liman olarak görüyoruz. Bu bağlamda yatırımları geliştirme, sürdürme ya da sıfırdan yatırım yapma gibi konularda endişemiz yok. Elektrik iletiminde kullanılan ekstra yüksek voltaj türü kabloların Türkiye’de üretilmesi için adım attık. Şirket olarak Türkiye’ye ilk etapta 65 milyon dolar, iki yıl içinde ise toplam 110 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz” dedi. ZTT Grup’un Türkiye’deki faaliyetlerinin danışmanlığını yapan SmartGrowth’un Başkanı Erhan Durmaz da Çinli şirketin 110 milyon dolarlık yatırım planı haricinde Türkiye’de kablo ihalelerine girmek istediğini, bunun için de 350 milyon dolar ayrıldığını kaydetti.