Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte’un Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek, blockchain teknolojisinin elektrik satışı yapılabilecek güvenli bir yazılım olduğunu belirterek, “Çatısında güneş paneli ile elektrik üreten kişilerin ürettiği ve kendi tüketimi için kullandığı enerji miktarı, akıllı sayaç üzerinden blockchain’e aktarılabilecek. Üretimden faturalandırmaya kadar tüm süreci uçtan uca kayıt altında tutan bu sistemde yapılacak akıllı kontratlarla ticaret ve ödeme yapılabilecek” dedi. Tek, sektördeki bu olumlu gelişmelerin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını hızlandıracağını vurguladı.