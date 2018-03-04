Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konu İdaresi (TOKİ), Manisa'nın Soma ilçesindeki faciada şehit olan madencilerin aileleri için inşa edilen konutları teslim etmeye hazırlanıyor. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde “Akgedik Yunuskent Projesi” kapsamında yapılan konutlarda incelemelerde bulundu. Turan, burada yaptığı açıklamada, Soma'daki maden faciasında şehit olan işçilerin aileleri için inşa ettikleri konutları önümüzdeki birkaç hafta içerisinde teslim edeceklerini söyledi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ortaklığında yapılan 301 konutun kuralarının çekildiğini belirten Turan, "Şehit olan kardeşlerimizin ailelerine yönelik Gaziantep OSB'nin finansmanını sağladığı bir projeyi bitirdik" dedi. Turan, "Akgedik Yunuskent Projesi kapsamında ise, yaptırılan 2 bin 700 konuttan bin 100'ü bitme aşamasına geldi. Bu yaz vatandaşlarımız oturmaya başlayacak. Diğer bin 600 konutta önümüzdeki baharda oturmaya başlanacak. Konutlar 5 bin 500'e tamamlanacak. Yatay mimari esasına dayalı projeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve satıldı. Yine 39 dükkan için geçtiğimiz hafta içinde açık artırma ile bir ihale yaptık. İnşallah dükkanlar da sahiplerini bulacak. Burada adeta bir ilçe inşa ettik" diye konuştu.