Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın bugün mevcut altın rezervi ise, 57 bin ton olarak belirlendi. Bu da yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık değere işaret ediyor. Söz konusu rezervin yüzde 17’si Avustralya, yüzde 14’ü Rusya, yüzde 10,5’i Güney Afrika, yüzde 5’i ABD ve yine yüzde 5’i Endonezya’da bulunuyor. Dünya altın üretiminde 464 ton ile Çin başı çekiyor. Çin’i Avustralya, Rusya, ABD ve Peru takip ediyor. Söz konusu 5 ülke, dünya altın üretiminin yüzde 44’ünü gerçekleştiriyor. Her şey dahil altın üretim maliyeti ise, ortalama 852 dolar/ons oldu.