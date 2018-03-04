Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saç, “Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 97’sini 100’den fazla ülkeye ihraç ederek, ülke ekonomisine ve refahına katkı sağlıyoruz. Yüzde 57’lik pazar payı ile dünya bor lideri olan Eti Maden’i, yapılan yeniliklerle daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu doğal kaynağı, yer altından çıkararak katma değeri çok daha yüksek ürünlere dönüştürmeyi planlıyoruz. Kurumumuz 2017 yılını başarılı bir şekilde geride bıraktı. 890 milyon dolar hasılat elde edildi. Bunun 823 milyon doları, yurt dışı satışlarından geldi. Böylece ülkemize döviz girmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlandı” dedi.