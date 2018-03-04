Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat halinde olan 44 AVM’nin ise 2020 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Sadece İstanbul’da şu anda 114 AVM mevcut. Megaşehirde inşaat halinde 22 AVM var. Bunların tamamlanmasıyla İstanbul’daki toplam AVM sayısı, 136’ya çıkmış olacak. Bu arada raporda, ofis piyasasına ilişkin değerlendirmeler de dikkat çekti. İstanbul’da “Merkezi İş Alanı” olarak nitelendirilen Levent-Maslak hattında yer alan ofislerdeki boşluk oranı, 2017’de yüzde 22,7 olarak hesaplandı. Bu rakam 2013’te yüzde 4,4 seviyesindeydi. Kira bedelleri ise 2013-2016 yılları arasında metrekarede 45 dolar olarak hesaplanırken, 2017’de 30 dolar seviyesine geriledi.