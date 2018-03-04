Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda azalan siyasi ve jeopolitik risklerin ve değer kazanan doların etkisiyle altın fiyatları şubat ayında satıcılı bir seyir izledi. Şubatta 1.361 dolara kadar yükselmesine karşı bu seviyede tutunamayan altının ons fiyatı 1.307 dolara kadar gerilerken, aylık bazda şubatı yüzde 2,11 azalışla 1.317,7 dolardan tamamladı. Altının gram fiyatı da aynı dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı test etmesinin ardından, ons fiyatındaki düşüşlere paralel değer kaybetti. Bu dönemde yüzde 1'e yakın değer kaybeden altının gram fiyatı 161 liradan ayı tamamlarken yatırımcısını üzdü.

AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatların bu yılın ilk çeyreğinde sakin bir seyirde işlemler gerçekleştirdiğini söyledi.

Memiş, ABD hisse senetlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükselişler, jeopolitik risk algısının zayıflaması, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin beklentileri karşılaması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2018 yılında dört kez faiz artırım beklentisinin altının ons fiyatında düşüşlere neden olduğunu dile getirdi.

Bu nedenlerle şubat ayında altının ons fiyatının 1.307 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, "Biz, altının ons fiyatında kısa vade için düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik olarak altının ons fiyatı 1.300 dolar seviyesinin altına sarkarsa düşüşler 1.280 dolar seviyesine kadar sürebilir. Ancak bu düşüşler kalıcı olmayabilir. Çünkü ABD tarafında siyasi risk algısının devam etmesi, kripto paralara olan güvenin azalması, jeopolitik risk algılarının tekrar artabileceği beklentisi bu öngörümüzü destekleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, 2018 yılı için altının ons fiyatında 1.400-1.450 dolar seviyelerini beklediklerini ama bu seviyelerin global ekonomilerdeki gelişmelere göre zaman belirsizliğini koruduğunu belirterek, altının ons fiyatında 1.280 doların destek, 1.450 doların ise direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığını ifade eden Memiş, 165 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan altının gram fiyatının, dolar kurunun gerilemesiyle 155 lira seviyesini test edebileceğini söyledi.

Memiş, altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye önümüzdeki haftalarda dolar kurunun da katılması durumunda, altının gram fiyatının kademeli olarak 159, 157 ve 155 lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini, dolar kurunda sert yükselişlerin olması durumda ise 181 liraya kadar yükselebileceğini kaydetti.

Önümüzdeki dönemde ABD etkisinin altının ons fiyatını doların kurunun ise altının gram fiyatını baskılamaya devam edeceğini ifade eden Memiş, bu düşüşlerin yatırımcısına iyi bir alım fırsatı sunacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

"160 liranın altına sarkmaların oluşması durumunda kısa vadeli yatırımlar için kaçırılmaması gerekebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci de altının gram fiyatının şubat ayı içerisinde 159.91 liraya kadar gerilediğini anımsatarak, "Gram altında yaşanan bu düşüşlerin arkasında, ons altında 1.300 dolar bölgesine doğru yaşanan geri çekilmenin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ay içerisinde 1.362 dolar seviyesine kadar ons altında bir hareket izlesek dahi bunu çok sağlıklı bulmamakla birlikte yukarı yönlü hareketi destekleyebilecek yeni bir gelişme de yer almadı. Bu nedenle ons altın 1.340 -1.360 dolar aralığındaki seyrinde kalıcı bir görünüm izleyemedi." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizci, mart ayında ABD'de tarım dışı istihdam verisi, Fed toplantısı verileri ile Trump ve Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, kripto paralar ve bunlara yönelik merkez bankalarından gelen açıklamaların da ons altının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Altının gram fiyatının 160-162 lira aralığındaki fiyat hareketinin alım yönlü stratejilerde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Cevizci, "Dolar kurunda 3,75 lira seviyesinin altında bir görünüm izlemediğimiz müddetçe gram altında belirttiğim bant aralığının denenmesi muhtemel olabilir. 160 liranın altına sarkmaların oluşması durumunda kısa vadeli yatırımlar için kaçırılmaması gerekebilir. Yukarıda ise 165,50 TL seviyesi hem direncimiz hem de rekor seviyemiz. Bu nedenle düşük seviyelerden alım deneyenler bu noktayı kar realizasyonların da düşünebilir." ifadelerini kullandı.