Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Riyalın değer kaybetmesi İranlıları harekete geçirdi. Sabahın erken saatlerinde İranlılar döviz bürolarına koştu.

SINIRLAMA GELDİ, VATANDAŞ 2 BİN DOLAR SATIN ALABİLİYOR

Ancak devlet döviz alımına sınırlama getirdi. Vatandaşlık numarasıyla yalnızca adam başı 2 bin dolar satın alınabiliyor. Bazı döviz alabilen İranlı vatandaşlar aldıkları dövizleri karaborsada satarak kar elde ediyor.

KARABORSACILIK YAPAN DÖVİZ BÜROLARINA OPERASYON

Polis karaborsacılık yaptığı tespit edilen döviz bürolarına ve şahıslara yönelik operasyon düzenliyor ve tutukluyor.

YÜZDE 20 DEĞER KAYDI

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarıyla 5 yıldır istikrarlı bir seyir izleyen İran riyali, son aylarda yaklaşık yüzde 20 değer kaybına uğradı