Riyalın değer kaybetmesi İranlıları harekete geçirdi. Sabahın erken saatlerinde İranlılar döviz bürolarına koştu.
SINIRLAMA GELDİ, VATANDAŞ 2 BİN DOLAR SATIN ALABİLİYOR
Ancak devlet döviz alımına sınırlama getirdi. Vatandaşlık numarasıyla yalnızca adam başı 2 bin dolar satın alınabiliyor. Bazı döviz alabilen İranlı vatandaşlar aldıkları dövizleri karaborsada satarak kar elde ediyor.
KARABORSACILIK YAPAN DÖVİZ BÜROLARINA OPERASYON
Polis karaborsacılık yaptığı tespit edilen döviz bürolarına ve şahıslara yönelik operasyon düzenliyor ve tutukluyor.
YÜZDE 20 DEĞER KAYDI
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarıyla 5 yıldır istikrarlı bir seyir izleyen İran riyali, son aylarda yaklaşık yüzde 20 değer kaybına uğradı