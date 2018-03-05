Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Söke, pazarı hareketlendirecek büyük bir yatırıma imza attı. Ankara’da satın aldığı fabrika ile kapasitesini üç katına çıkaran firma, Türkiye’nin tahıl ambarı konumundaki İç Anadolu Bölgesi’nin en iyi kalite buğdaylarını işleyerek yurt dışına ihraç edecek. 200 kişiye istihdam sağlayacak tesiste mayıs ayı itibarıyla üretime başlayacaklarını belirten Söke CEO’su Başar Kılıç “Tam kapasite ile çalışıyoruz. Talebi karşılayabilmek için yatırım kararı aldık. Ankara’daki tesis, 9600 metrekare kapalı alanda yer alıyor. Günlük 840 ton üretim kapasitesine sahip. Bu fabrika, ürün çeşitliliğimizi de artıracak” dedi. Pazarda her yıl 12 milyon ton markalı un satışı yapıldığını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti: Bunun yüzde 80’i fırınlara gidiyor. Söke, yüzde 20 pazar payı ile markalı ürünlerde lider. Ürünlerimizin yüzde 70’i paketli, yüzde 30’u profesyonel ürünlerden... Yeni fabrika ile yüzde 70 profesyonel ürünlere geçmek istiyoruz. 2017’yi 261 milyon TL ciro ile kapattık. Bu yatırımla ciromuzu 350 milyon TL üzerine taşımayı hedefliyoruz. Şu an sadece KKTC’ye satış yapıyoruz. Fabrikanın üretime başlamasıyla bütün dünyaya un ihracatı yapacağız. Online satış da düşünüyoruz.