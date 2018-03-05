Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Afrin’deki operasyonları devam ederken, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten önemli açıklamalar geldi. Kanal 7’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, “Türkiye’nin Suriye’deki Kürtlere savaş açtığına yönelik algı operasyonu yürütülüyor. Bu bir terör meselesidir. YPG/PYD, bütün sembol ve söylemleriyle PKK’dan farksız. Dünyanın her yerinde, bütün demokrasilerde terörle mücadele her ülkenin meşru hakkı. Nitekim Suriye’deki konu da bu. Bizim ne Suriye ne Irak ne de başka bir yerdeki Kürt kardeşlerimize yönelik asla ve asla bir çatışma içinde olmamız hayal edilemez, çünkü biz kardeşiz, bir ve beraberiz. Türkiye, çok net bir şekilde terörle mücadele ediyor” diye konuştu.

Şimşek, iş ulusal güvenlik olunca, tehdit ile mücadele etmeden ekonominin sürdürülebilirliğinin olamayacağını vurgulayarak şöyle devam etti: Terörle mücadelenin getireceği yük konusu, bence fazla tartışılmaması gereken bir konu. Bir ülkede terör tehdidi varsa, ilk görev bununla mücadele etmek. Bu durum, ekonomik kalkınma ve refah için ön şart. Asıl terörle mücadele etmemenin maliyeti o kadar büyük ki... Türkiye zaten uzun bir süredir terörle mücadelenin seviyesini oldukça yükseltmiş, buna ilişkin kaynak çalışmasını yapmıştı. Bütçeyi yaparken bunları öngördük, kaynakları ayırdık. Geçen sene genel anlamda savunma bütçesini 18-19 milyar lira artırdık. İstenirse ilave kaynak da oluşturulur. Bütçemiz gayet sağlam. Mali disiplini koruyoruz, ekonomiye, makrofinansal istikrarımıza Afrin kaynaklı önemli bir risk görmüyoruz...