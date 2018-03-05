Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu tedbirlerin alındığı evlerde 2012-2017 kış dönemlerinde yapılan ölçümler, ısınmaya 5 yılda daire başına 2 bin 411 lira daha az harcama yapıldığını gözler önüne serdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla yayımlanan kitapçıkta; binaların dış duvarları, çatı ve zeminlerinin yalıtılması, pencerelere enerji verimli ikili veya üçlü yalıtım camı yapılması ve hava sızıntılarını önlemek iç̧in pencere bandı kullanılmasıyla, enerji tüketiminin yüzde 40 oranında azaltılmasının mümkün olabileceği belirtildi.