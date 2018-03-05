Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye’de geçmişte akaryakıt sektörünün yaşadığı en önemli meselelerden biri olan ‘kaçak ticaret’ artık tarih oluyor. Akaryakıtta en yüksek pazar payına sahip Petrol Ofisi’nin CEO’su Selim Şiper; Türkiye’de sektörün, teknoloji ve disiplin açısından bir benzerinin bulunmadığını söyledi. Geçen yıl Hollandalı Vitol Group tarafından satın alınmasının ardından ekonomi basınıyla buluşan CEO Selim Şiper “EPDK’nın aldığı çok doğru kararlarla sektör gerçekten bazı alanlarda dünyaya örnek olacak seviyeye geldi. Benzersiz otomasyon sistemlerimiz bulunuyor. Bu sayede Türkiye’de her bir litre yakıt, üretimden ya da ülkeye girmesinden itibaren, son kullanıcının deposuna girene kadar anlık takip edilebiliyor. Bu tedbirler, sisteme başkasının müdahalesine imkân tanımıyor. Dünyada tek olan bu otomasyon sisteminin yatırım miktarı, 1 milyar TL istasyon tarafı olmak üzere, toplamda yaklaşık 1,5 milyar TL’yi buldu. Ancak sektöre çok büyük katkıları oldu. Düzensizliğe giden her piyasa, ülkeye zarar verir. EPDK’nın aldığı tedbirlerle akaryakıt ürün kaçakçılığı bugün sıfıra yakın düzeylere geldi” dedi.



TÜRKİYE PAZARI CAZİP

Türkiye akaryakıt pazarının büyümeye devam ettiğini belirten Selim Şiper “2016’da 2 milyon 991 bin metreküp olan benzin satışları, 2017’de 3 milyon 84 bin metreküpe ulaşarak yüzde 3,1 büyüdü. Dizelde de 26,8 milyon tondan, 29 milyon tona, yüzde 8,3 büyüme yaşandı. Otogaz pazarında ise geçen yıl sert geçen kışın da etkisiyle, yüzde 0,8’lik küçük bir daralma yaşandı. Motorlu kara taşıtı sayısı 22,2 milyona ulaştı. Bin kişi başına düşen araç sayısı yaklaşık 200 ve gelecek 10 yılda bu rakam 400’e çıkacak. Bu da uzun vadede daha çok tüketim, istikrarlı bir pazar büyümesine yol açacak. Gelecek vadeden bir pazara kim yatırım yapmaz? Vitol de böyle düşünüyor” diye konuştu.

En büyük vergi tahsilatçısı

Petrol Ofisi 1.720 akaryakıt istasyonu, 1.450 köy pompası, 9 akaryakıt terminali, 3 LPG terminali, 20 havaalanı ikmal ünitesi ve 1 madeni yağ fabrikası ile faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 1,1 milyon metreküp depolama ve madeni yağda yıllık 150 bin tonluk üretim kapasitesi bulunuyor. CEO Selim Şiper “Bugün paranız olsa dahi, bir Petrol Ofisi kuramazsınız. 50 bin kişiye istihdam sağlayan dev bir aileyiz. 2016’da 30,8 milyar lira olan net satış rakamımızı, 2017’de 38 milyar liranın üzerine taşıdık. Evet, perakendede vergi yükü yüksek, ancak bunu biz koymadık. Türkiye’nin en büyük vergi tahsilatçısıyız, yılda yaklaşık 5 milyar TL!.. Pazar payımızı yüzde 22’ye yükselttik. Bayilikler vasıtası ile büyüyeceğiz. Yıllık yatırım miktarı tabanını da, en az 1 milyar TL olarak belirledik” dedi.

BEDAVA ŞARJA RAĞBET YOK

Petrol Ofisi, Osmangazi Köprüsü’nün çıkışındaki istasyona “e-Power” adını taşıyan şarj ünitesini kurdu. 1 araç 40 dakikada şarj oluyor. Bedava olmasına rağmen günde 2 araç dahi gelmiyor. CEO Selim Şiper “Elektrikli araçları destekliyoruz, bu yıl 10-12 ‘e-Power’ daha kuracağız. Ancak batarya teknolojisi çok maliyetli, kısa vadede fosil yakıtları tehdit etmez” dedi.