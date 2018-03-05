Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

İzmir Aliağa’da devasa bir endüstri parkının tam ortasında kapasitesini artırarak büyüyen Petkim, yarım asırlık geçmişiyle Türk sanayisinin gelişmesinde önemli rol oynayan kuruluşların başında geliyor. 10 yıl önceki özelleştirme süreci sonunda ana hissedarı Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile yepyeni bir vizyon yakalayan Petkim, aynı bölgede yapımı devam eden ve yüzde 18’ine sahip olduğu yeni petrokimya rafinerisi STAR’ın devreye alınmasıyla birlikte elini daha da güçlendirecek. Petkim ve STAR rafinerilerinin entegre bir tesis gibi çalışacağını belirten Genel Müdür Anar Mammadov “Sadece bu entegrasyondan bizim beklentimiz, Petkim tarafında yıllık 100 milyon dolar ilave kâr etmek. Söz konusu rakamın 60 milyon dolarını biz birinci günden göreceğiz. Bu da lojistik avantaj sayesinde olacak. Kalan 40 milyon dolar ise ortak hizmetler ve altyapıdan” dedi. Petkim te-sislerinde gazetecilere şirketin mevcut ve gelecek yatırımlarına ilişkin bilgi veren Mammadov, yılın üçüncü çeyreğinde açılması planlanan STAR Rafineri’den ham madde ihtiyaçlarının yüzde 100’ünü karşılayacaklarını ifade etti. Petkim ve STAR entegrasyonunun sadece ham madde alımıyla ilgili olmadığının altını çizen Mammadov, şirketin verimliliğini en yüksek standartlara taşımak için detaylı çalışmalar yapıldığını vurguladı. Mammadov “Türkiye’nin ihtiyacı Petkim’in üretiminin 5 katı üzerinde. Ülke ihtiyacının sadece yüzde 20’sini karşılayabiliyoruz. Bizim avantajımız Petkim yarımadasında bütün altyapının mevcut olması” diye konuştu.

2017 REKOR YILI

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, petrokimya sektöründe dünyada yıllık büyümenin yüzde 3 ila 4 civarında olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 6-7’ye ulaştığını kaydetti. Petkim için son 3 yılın çok başarılı geçtiğini anlatan Mammadov “2017 yılında kârımızı yüzde 93 arttırarak, ikiye katladık ve rekor kırdık. Ciromuz yaklaşık yüzde 70 büyüdü. 3,42 milyon tona ulaşarak kapasite kullanma oranımızı yüzde 97’ye yükselttik. Avrupa’da petrokimya tesislerinde bu oran ortalama yüzde 82’dir” dedi.