MYK Başkanı Adem Ceylan, çalışanlar arasında mesleki yeterlilik kavramının bilinirliğinin artırdıklarını söyledi. Ceylan, “Yaklaşık 1,5 yıl önce mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısı sadece 40 bindi ama bugün 300 bini aştı. Hedefimiz kısa sürede bu sayıyı 500 bine yükseltmek” dedi.
Belgeli işçi sayısı 300 bini aştı
05.03.2018 - 05:25 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 05:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 300 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.
Etiketler : mesleki yeterlilik,
548124 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/548124.aspx
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