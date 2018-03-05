Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MYK Başkanı Adem Ceylan, çalışanlar arasında mesleki yeterlilik kavramının bilinirliğinin artırdıklarını söyledi. Ceylan, “Yaklaşık 1,5 yıl önce mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısı sadece 40 bindi ama bugün 300 bini aştı. Hedefimiz kısa sürede bu sayıyı 500 bine yükseltmek” dedi.