 Geçen hafta 3,78-3,82 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL,  cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 3,8091'den tamamladı.
 
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30  itibarıyla 3,8130 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17  artışla 4,6960'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,06 artışla 5,2562'den işlem  görüyor. 
 
Dolar endeksi cuma günü 89,8 seviyesine kadar gerilemesinin ardından  bugün 90,0 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de 1,23'ün üzerinde  seyrediyor.
 
Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı enflasyon verisinin, yurt  dışında gelişmiş ülkelerdeki hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)  verilerinin takip edileceğini belirtti.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi  getirileceği açıklaması sonrası gelişmeler, Almanya'da koalisyon çalışmaları ve  İtalya'da gerçekleştirilen seçimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını  kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8250 ve 3,8500'in direnç, 3,7820  seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
 
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,52 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,52)  göre, bir önceki ay yüzde 10,35 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,03'e  gerileyeceği öngörülüyor.