Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıya Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro üyeleri ve 2 bin 970 delege katıldı.

Hükûmetin çalışma raporu ve bütçe planını kongreye sunan Başbakan Li, "ülkenin 2018 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nda (GSYH) bir önceki yıla oranla yüzde 6,5 civarında büyüme hedeflendiğini" duyurdu.

11 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM

Enflasyonu belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının bu yıl yüzde 3 civarında olacağını belirten Li Kıçiang, şehirlerde 11 milyon kişiye yeni istihdam sağlanacağını kaydetti.

Li, kayıtlı işsizlik oranını yüzde 4,5 olarak tahmin edildiğini aktararak, halkın gelir artışı ile enflasyon oranının eşit olmasını beklediklerini belirtti.

Enerji tüketiminde bu yıl yüzde 3 oranında düşüş amaçladıklarının altını çizen Li Kıçiang, çevreye zararlı atık emisyonunun yapılacak düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte düşeceğini dile getirdi.

"TAMAMEN MÜREFFEH BİR TOPLUM İNŞASI"

Başbakan Li, büyüme hedeflerinin "2020'ye kadar tamamen müreffeh bir toplum inşası amacı gözetilerek belirlendiğinin" altını çizerek, söz konusu beklentilerin, "ülkenin hızlı kalkınma" evresinden "kaliteli kalkınma" evresine geçiş için uygun olduğu değerlendirmesini yaptı.

Yüzde 6,5 civarındaki büyümenin kapsamlı istihdam oluşturacağını söyleyen Li, hedeflerin, istihdam artışı göz önünde bulundurularak sürdürülebilir kalkınmayla örtüşecek şekilde belirlendiğine dikkati çekti.

Çin, geçen yıl için de yüzde 6,5 civarında ekonomik büyüme hedefi koymuş, ancak ülkenin 2017 GSYH'sı yüzde 6,9 oranında gerçekleşerek beklentilerin çok üzerine çıkmıştı.

YOKSULLUKLA MÜCADELE

Li Kıçiang, son 5 yılda Çin'deki 68 milyon kişinin yoksulluktan çıktığını belirterek, "Çin'in 1 milyar 350 milyon kişiyi kapsayan sosyal güvenlik sistemi ile dünyanın en büyük sosyal refah ağına sahip olduğunu" söyledi.

Ülkenin son 5 yılda çelik üretiminde 170 milyon ton ve kömür üretiminde 800 milyon ton kapasite azaltması sağladığını aktaran Li, para politikalarına ilişkin ise "ulusal para birimi Yüen'in istikrarlı seyrini sürdüreceğini" kaydetti.

DIŞ POLİTİKA

Devlet Başkanı Şi Cinping'in ÇKP liderliğini devraldığı 2012 yılından bu yana Çin'in başlıca uluslararası güçlerden biri haline geldiğini ifade eden Li Kıçiang, Pekin yönetiminin küresel problemlere yönelik kendi çözüm önerilerini sunan bir ülke olduğunu belirtti.

Li, Şi'nin inisiyatifinde tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol" projesini teşvik edeceklerinin altını çizerek, "belirsiz ve sürekli değişen dünya koşullarında" bu inisiyatifin başlıca diplomasi enstrümanı işlevi göreceğini dile getirdi.

SAVUNMA BÜTÇESİ

Çin'in 2018 yılı savunma bütçesinin yüzde 8,1 oranında artışla 1 trilyon 106 milyar 951 milyon yüen (yaklaşık 178 milyar dolar) olarak belirlendiğini söyleyen Başbakan Li, "ülkenin güçlü ve etkili hava ve donanma kuvvetlerini inşasını sürdüreceğini" duyurdu.

TAYVAN'A UYARI

Li, konuşmasında "Tayvan'da ortaya koyulacak hiçbir ayrılıkçı harekete müsade etmeyecekleri" uyarısında da bulunarak, "Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini kesinlikle koruyacağı" ifadesini kullandı.

13'ÜNCÜ DÖNEM HÜKÛMET GÖREVE BAŞLIYOR

Yerli ve yabancı 3 binden fazla basın mensubunun takip ettiği toplantılar, ÇKP'nin ekim ayında yapılan 19'uncu Genel Kurulu'nda, Devlet Başkanı Şi'nin ikinci dönem liderliğe seçilmesinin ardından yapılıyor.

Çin'in 13'üncü dönem hükûmetinin göreve başlayacağı kongrede, devlet başkan yardımcısı, başbakan yardımcıları, bakanlar ve merkez bankası başkanı gibi kritik pozisyonlarda bazı değişiklikler öngörülüyor.

Toplantılar süresince ayrıca, Şi'nin görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığı görevini sürdürebilmesinin önünü açacak 2 dönemden 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişiklik teklifi de oylamaya sunulacak.

DELEGELERİN TOPLANTIYA CEP TELEFONU İLE GELMESİ YASAK

Delegelerin toplantı salonuna cep telefonuyla girmesi yasaklanırken, bu uygulamanın toplantının dikkatle ve ciddiyetle takip edilmesi maksadıyla bu yıl ilk kez yürürlüğe koyulduğu belirtildi.